नई दिल्ली (एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को राष्ट्र को संबोधित किया। इस दाैरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। एएनआई के ट्वीट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मैं आपको और पूरे देश को बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला किया है। इसके साथ ही मैं सभी आंदोलन किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं कि अब आप अपने-अपने घर और खेतों की तरफ लाैट जाएं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने MSP बढ़ाई और रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए। हमारी सरकार द्वारा की गई उपज की खरीद ने पिछले दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। किसानों को उनकी मेहनत के बदले उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए भी कदम उठाए। हमने ग्रामीण बाजार के बुनियादी ढांचा को मजबूत किया।

#WATCH | We have decided to repeal all 3 farm laws, will begin the procedure at the Parliament session that begins this month. I urge farmers to return home to their families and let's start afresh: PM Narendra Modi pic.twitter.com/0irwGpna2N