कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस मामलों में आई कमी के बाद आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के ट्वीट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि अब रक्षाबंधन के दिन से रविवार को भी राज्य में सभी दुकानें और प्रतिष्ठान समान्य दिनों की तरह ही खेलेंगे। उत्तर प्रदेश में कोविड की बेहतर होती स्थिति के दृष्टिगत रविवार की प्रदेशव्यापी साप्ताहिक बंदी की व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है। अब से सभी शहरों, बाजारों, उद्योगों, कारखानों में, कोविड काल से पूर्व में प्रभावी रही साप्ताहिक बंदी की तिथि पर अवकाश लागू किया जाए।

In the wake of drop in #COVID19 cases in the state, the weekend curfew on Sunday will not be imposed anymore. The markets will open normally like weekdays.