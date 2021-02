कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। पश्चिम बंगाल में हुगली में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल अब परिवर्तन का मन बना चुका है। आज पश्चिम बंगाल अपने तेज विकास के संकल्प को सिद्ध करने के लिए एक बड़ा कदम उठा रहा है। पिछली बार में आपको गैस कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर का उपहार देने आया था। आज रेल और मेट्रो कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण काम शूरू हो रहे हैं। थोडी देर में हुगली, पश्चिम बंगाल की रेल और मेट्रो कनेक्टिविटी के कई प्रोजेकट का शिलान्यास और लोकार्पण होने वाला है।

This enthusiasm and energy by all of you is sending a message from Kolkata to Delhi. Now West Bengal has made up its mind for 'poriborton' (change): Prime Minister Narendra Modi in Hooghly, West Bengal