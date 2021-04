कोलकाता (एएनआई)। पश्चिम बंगाल में मंगलवार सुबह तीसरे चरण के मतदान शुरू हो गया है। इसके चलते पश्चिम बंगाल के हुगली में आठ, हावड़ा में सात और दक्षिण 24 परगना में 16 यानी कि कुल 31 निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इतना ही नहीं, मतदाताओं को वोट डालने के लिए आकर्षित करने के लिए, चुनाव आयोग के अधिकारी रैप गीत, रेडियो जिंगल आदि लेकर आए हैं, जो राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर बजाए जाते हैं। शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की कुल 832 कंपनियां तैनात की गई हैं। इनमें से क्विक रेस्पॉन्स टीम्स (क्यूआरटी) की 214 कंपनियां तीसरे चरण में मौजूद रहेंगी।

Thermal scanning of voters being done, hand sanitiser and hand gloves being provided to them as they stand in a queue to cast their vote for the third phase of #WestBengalPolls.



