When and where to watch Ayodhya Ram Mandir Bhumi Pujan live streaming online

राम नगरी अयोध्या में राम मंदिर का भव्य भूमि पूजन समारोह 5 अगस्त को होगा है। इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस खास अवसर पर राम जन्मभूमि क्षेत्र को केसरिया रंग से सजाया गया है। पूरा अयोध्या जगमगा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शरीक होंगे और मंदिर की आधारशिला रखेंगे। भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनाेहर जोशी वीडियो लिंक के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महंत नृत्य गोपाल दास समेत धार्मिक क्षेत्रों से भी कई वरिष्ठ मेहमान इसमें शरीक होंगे।

There will be a special live show from Ayodhya on the evening of 4th August featuring the Deepotsav from 7pm to 8pm followed by a special bilingual telecast of Newsnight from the banks of the Sarayu river @DDNational @DDNewslive