कानपुर (इंटरनेट डेस्‍क)। प्रभास की फिल्म कल्कि 2024 में रिलीज होने वाली सबसे बड़ी और सुपरहिट फिल्मों में से एक है। कल्कि ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की। इसके साथ ही फिल्म ने काफी तारीफें भी बटोरी। हालांकि कुछ लोगों को ये फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई। इन लोगों में से एक नाम बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी का भी है। जिन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कल्कि को लेकर कुछ ऐसा कहा कि सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। अरशद ने कहा कि कल्कि उन्हे बिल्कुल पसंद नहीं आयी। इसके साथ ही एक्टर ने प्रभास के लुक को तो जोकर जैसा ही बता दिया। जिसके बाद से तेलुगु सिनेमा के कई सेलेब्रिटीज अरशद से काफी खफा नजर आ रहे हैं।

भड़क गए तेलुगू स्टार्स

अरशद द्वारा प्रभास को जोकर जैसा कहने पर कई तेलुगू स्टार्स गुस्सा हो गए हैं। जिसके बाद कई सेलेब्रिटीज ने अरशद को जवाब भी दिया है। एक्टर सुधीर बाबू ने अरशद को लेकर एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, कि कंस्ट्रक्टली क्रिटिसाइज करना ठीक है लेकिन बुरा भला कहना ठीक नहीं है। अरशद वारसी से प्रोफेशनलिज्म की कमी की उम्मीद नहीं थी। छोटे दिमाग से आने वाले कमेंट्स के मुकाबले प्रभास का कद बहुत बड़ा है। इसके अलावा डायरेक्टर अजय भूपति ने भी अरशद के बयान की आलोचना की। अजय ने कहा, प्रभास वो एक्‍टर हैं जो भारतीय सिनेमा को दुनियाभर में पहचान दिलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो हमारे देश का गौरव हैं। हम फिल्म से जलन देख सकते हैं और आपकी आंखों मे दिख रहा है क्योंकि आपको भुला दिया गया है, कोई आपकी तरफ नहीं देखता है। अपनी सोच को बयां करने का एक तरीका और सीमा होती है। ऐसा लगता है कि आपने जो कहा, वो आप खुद हैं।

