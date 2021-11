जिनेवा (एएनआई)। कोविड-19 के खिलाफ कोवैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी देने से पहले डब्ल्यूएचओ ने कोवैक्सीन के निर्माता कंपनी से अतिरिक्त जानकारी मांगी थी। डब्ल्यूएचओ को यह जानकारी इस टीके के दुनिया भर में इस्तेमाल के लिए अंतिम रिस्क-बेनिफिट के मूल्यांकन के लिए चाहिए थी।

🆕 WHO has granted emergency use listing (EUL) to #COVAXIN ® (developed by Bharat Biotech), adding to a growing portfolio of vaccines validated by WHO for the prevention of #COVID19 . pic.twitter.com/dp2A1knGtT

टेक्निकल अडवाइजरी ग्रुप (टीएजी) फाॅर इमर्जेंसी यूज लिस्टिंग (टीएजी-ईयूएल) की सिफारिश की बाद डब्ल्यूएचओ ने कोवैक्सीन के दुनिया भर में इमर्जेंसी इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान कर दी है। टीएजी-ईयूएल एक स्वतंत्र संस्था है जो कोविड-19 वैक्सीन के इमर्जेंसी यूज लिस्ट में शामिल करने के प्रोसीजर को ध्यान में रखकर सिफारिश देती है। इसके साथ ही कोवैक्सीन डब्ल्यूएचओ की इमर्जेंसी यूज लिस्ट में शामिल हो गई है।

Welcome @WHO&यs decision to grant Emergency Use Listing to #COVAXIN.



It facilitates travel for many Indian citizens and contributes to vaccine equity.



Also a global recognition to PM @narendramodi&यs vision of an #AtmanirbharBharat.



A Happier Diwali.