पटना (एएनआई)। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय द्वारा अचानक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद उनके राजनीति में एंट्री के कयास लगाए जा रहे हैं। यह भी चर्चा है कि वह बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव भी लड़ने की तैयारी में है। इस संबंध में गुप्तेश्वर पांडे ने बुधवार को कहा कि वह अगर उनके गृह जिले के लोग चाहते हैं तो वह राजनीति में आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस समय मेरे पास बड़ी संख्या में बेगूसराय, सीतामढ़ी, शाहपुर और कई अन्य जिलों से लोग आ रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि अगर मुझे राजनीति में प्रवेश करना है तो मुझे उनके जिले से चुनाव लड़ना चाहिए। बक्सर मेरा गृह जिला है जहां मेरा जन्म हुआ। यहीं पर मेरी परवरिश हुई है। यह उनके द्वारा एक निर्णय होगा। अगर वे मुझे चाहते हैं, तो मैं राजनीति में प्रवेश कर सकता हूं।

People are coming to me in large numbers, telling me that if I wish to enter politics then I should contest election from their district. Everyone is very close to me. It'll be a decision by public. If they want me to, then I may enter politics: Gupteshwar Pandey, ex-Bihar DGP