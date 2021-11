कौशाम्बी (एएनआई)। भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को कहा कि जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और अन्य मुद्दों पर चर्चा नहीं हो जाती, तब तक किसान धरना स्थल से नहीं हटेंगे। राकेश टिकैत ने मीडियाकर्मियों से कहा, "सरकार चाहती है कि देश में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन हम एमएसपी पर अन्य मुद्दों सहित किसी भी चर्चा से पहले धरना स्थल को नहीं छोड़ेंगे। लोकसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021 के पारित होने के बारे में पूछे जाने पर, बीकेयू नेता ने कहा, "यह उन सभी 750 किसानों को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाई। विरोध जारी रहेगा क्योंकि एमएसपी सहित अन्य मुद्दे अभी भी लंबित हैं।

Kaushambi, UP | Govt wants that there should be no protests in the country but we'll not leave the protest site before any discussion on MSP including other issues: BKU leader Rakesh Tikait pic.twitter.com/YBoIoI8p3S