नई दिल्ली (एएनआई)। आकाश कुमार को 2021 एआईबीए की पुरुष वर्ल्ड बाॅक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक मिला है। बृहस्पतिवार को बेलग्रेड में इस चैंपियनशिप के सेमिफाइनल में हार के साथ उनका सफर खत्म हो गया तथा उन्हें कांस्य से ही संतोष करना पड़ा। आकाश 54 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के मुक्केबाज मखमूद सबिरखान से 5-0 से मैच हार गए।

Well done Akash! Congratulations for the prestigious medal at the World Boxing Championships.



This success will motivate younger boxers to excel. Wishing you the very best for your future endeavours. https://t.co/AGD2OuGBzD