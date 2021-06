नई दिल्ली (एएनआई)। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में बस एक सप्ताह का समय बचा है और भारतीय खिलाड़ी एजेस में हाई-ऑक्टेन क्लैश की तैयारी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अपने फैंस से एक अपील की है। बीसीसीआई ने ट्विटर पर लिखा, 'उल्टी गिनती शुरु हो गई। अब 1 सप्ताह का समय बचा है! #TeamIndia को पूरा सपोर्ट करें क्योंकि वे #WTC21 फाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।'

The countdown is down to 1 week now! ⏳



Get behind #TeamIndia 🇮🇳 as they are all set to take on New Zealand in the #WTC21 Final 🙌 pic.twitter.com/tGXFp4n0Ld