नई दिल्ली (एएनआई)। बॉलीवुड के पॉपुलर अभिनेता अनुपम खेर और नीना गुप्ता ने विश्व रंगमंच दिवस पर थिएटर में अपने पुराने दिनों की तस्वीरें शेयर कीं हैं। हर साल 27 मार्च को, विश्व रंगमंच दिवस को जीवन में रंगमंच के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। स्टेज पर अपने पुराने दिनों को याद करते हुए, अनुपम ने शुक्रवार को ट्विटर पर कई तस्वीरें शेयर कीं। अपने पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा, 'मैं फिल्मों में इतने सालों तक नहीं टिका होता, अगर मैं नियमित रूप से थिएटर नहीं किया होता। इसलिए #WorldTheatreDay पर मैं अपने सभी शिक्षकों, सह-अभिनेताओं, निर्देशकों, तकनीशियनों और दर्शकों को उनके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।'

I would have not survived for so many years in movies, had I not done theatre regularly. So on #WorldTheatreDay I want to THANK all my teachers, co-actors, directors, technicians and audiences for their love and support. 🙏🤓😍 #रंगमंचदिवस pic.twitter.com/mz3QtXBoXP