नई दिल्ली (पीटीआई)। भारत के 1983 विश्व कप के नायक यशपाल शर्मा का मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 66 वर्ष के थे और उनके परिवार में पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा है। यशपाल के पूर्व भारतीय साथी खिलाड़ी ने पीटीआई से कहा, 'हां, यशपाल हमारे बीच नहीं रहे। हमें अभी उनके परिवार से सूचना मिली है।' सूत्रों के मुताबिक, यशपाल यहां मॉर्निंग वॉक से लौटकर घर में ही गिर पड़े।

वेंगसरकर को नहीं हो रहा विश्वास

भारत के पूर्व कप्तान दिलीप वेंगसरकर ने अपने साथी के निधन पर दुख व्यक्त किया। वेंगसरकर ने पीटीआई को बताया, "यह अविश्वसनीय है। वह हम सभी में सबसे योग्य था।' उन्होंने आगे कहा, "एक खिलाड़ी के रूप में, वह एक उचित टीम मैन और एक फाइटर थे। मुझे दिल्ली में पाकिस्तान के खिलाफ 1979 का टेस्ट याद है। हम दोनों की साझेदारी थी जिसने हमें खेल को बचाने में मदद की। मैं उसे अपने विश्वविद्यालय के दिनों से जानता था। उसके जाने पर विश्वास नहीं हो रहा।"

आजाद ने होनहार खिलाड़ी को किया याद

टीम के पूर्व साथी कीर्ति आजाद ने कहा, 'मुझे 1983 के विश्व कप में उन तेज गेंदबाजों के साथ शक्तिशाली वेस्ट इंडीज के साथ पहला गेम याद है, उन्होंने एजेंडा सेट किया और हमने वह गेम जीत लिया।' शर्मा को याद करते हुए आजाद ने कहा, "उन्होंने सेमीफाइनल में बॉब विलिस को छक्का लगाया, वो आज भी याद किया जाता हैै। आजकल लोग कहते हैं (रवींद्र) जडेजा का थ्रो हमेशा सटीक रहता है लेकिन यशपाल भी ऐसे ही थे।वह मैदान पर एक लाइववायर थे और हर समय स्टंप्स को हिट करते थे।"

So sorry to hear about #YashpalSharma Paaji 's passing away, one of the heroes of our 1983 WC win. Heartfelt condolences. Om Shanti. pic.twitter.com/Toh3wLHNAw — Virender Sehwag (@virendersehwag) July 13, 2021

सहवाग ने दी श्रद्घांजलि

पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने भी यशपाल शर्मा के निधन पर ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की। वीरू ने लिखा, #YashpalSharma Paaji के निधन के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, हमारी 1983 की विश्व कप जीत के नायकों में से एक। हार्दिक संवेदना। ओम शांति।”

Devastating news of the passing of Yash Paaji. He was one of the hero&यs of 1983 World Cup winning team and was a very affable person. Heartfelt condolences to the family. Thoughts and Prayers. Om Shanti🙏 pic.twitter.com/k4EB3fz0fU — VVS Laxman (@VVSLaxman281) July 13, 2021

लक्ष्मण ने बताया मिलनसार

फाॅर्मर क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने ट्वीट किया, 'यश पाजी के निधन की दुखद खबर। वह 1983 विश्व कप विजेता टीम के नायकों में से एक थे और एक बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना। विचार और प्रार्थना। ओम शांति।'

Very sad news of the untimely demise of Yashpal Sharma paaji. May his soul rest in peace. My condolences to his family and loved ones 🙏🏻 #YashpalSharma — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) July 13, 2021

युवी ने दी श्रद्घांजलि

सिक्सर किंग के नाम से मशहूर पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने भी टि्वटर पर दुख व्यक्त किया है। युवी लिखते हैं, 'यशपाल शर्मा पाजी के असामयिक निधन की अत्यंत दुखद समाचार। उनकी आत्मा को शांति मिले। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं।'