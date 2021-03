लखनऊ (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य में बढ़ते कोविड-19 मामलों के मद्देनजर होली समारोह के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने मंगलवार को कहा कि होली पर आयोजित होने वाले किसी भी सार्वजनिक समारोह या जुलूस के लिए अनुमति लेनी होगी। अनुमति प्राप्त करने के बाद भी, आयोजकों को सोशल डिस्टरबेंस बनाए रखना होगा और अन्य सेफ्टी प्रोटोकॉल को फाॅलो करना होगा।

Amid #COVID19 scare, UP govt issues guidelines ahead of Holi festival; no procession to be carried out without prior permission. People above 60 years of age, children below 10 years of age & people with co-morbodities not to participate pic.twitter.com/P7UCpnIPZ8