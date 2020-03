कानपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेतृत्व में योगी सरकार ने आज अपने तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई यूपी के एक ट्वीट के मुताबिक इस खास अवसर पर आज सीएम योगी ने प्रेस कांफ्रेंस कर उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चुनौतियों और संभावनाओं के महासमर में संकल्पों और सिद्धांतों की नाव से यात्रा करते हुए आज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस दाैरान हमने राज्य में कानून व्यवस्था बहाल की है, विकास कार्यों की गति को बढ़ाया है और लोकतांत्रिक मूल्यों में आम लोगों के विश्वास को मजबूत किया है।

Chief Minister Yogi Adityanath on completion of 3 years of his government: We have restored law and order in the state, increased the pace of development works and strengthened the faith of common people in democratic values. pic.twitter.com/NHIW5PfA7j