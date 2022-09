अयोध्या (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को दिवंगत गायिका लता मंगेशकर की 93वीं जयंती के अवसर पर अयोध्या में नवनिर्मित लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया। इस दाैरान श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सीएम योगी ने कहा "सनातन धर्म का अर्थ है उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देना जिसने अपना सारा जीवन भारत के संगीत और संस्कृति के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने भगवान राम की स्तुति में सबसे अधिक भजन गाए हैं। उनके देशभक्ति गीत भी अद्वितीय थे और यादगार हैं।

Uttar Pradesh | Visuals from an intersection in Ayodhya which will be inaugurated today as 'Lata Mangeshkar Chowk' by CM Yogi Adityanath, on the late singing maestro's birth anniversary. A Veena weighing 14 tonnes has been installed at the intersection. pic.twitter.com/xd9uyyORqV