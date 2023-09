कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। UP Crime News : उत्तर प्रदेश के लखनऊ में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिला है। मृतक की पहचान विनय श्रीवास्तव के रूप में हुई है, जिसे कथित तौर पर उस पिस्तौल से गोली मारी गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक घटना शुक्रवार सुबह 4.15 बजे कौशल किशोर के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के बेगरिया गांव स्थित आवास पर हुई। मृतक विनय श्रीवास्तव के परिवार द्वारा हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है और जांच शुरू कर दी है। एक अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घटना स्थल पर पश्चिमी डीसीपी राहुल राज और एडीसीपी चिरंजीवी नाथ सिन्हा के साथ भारी पुलिस बल मौजूद है। इस दाैरान पुलिस ने घटना स्थल से पिस्टल बरामद कर ली है साथ ही शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।

#WATCH | Lucknow, UP | On a person being shot dead at his residence, BJP MP Kaushal Kishore says "The pistol that police has recovered belongs to my son, Vikas Kishore. Police is conducting a thorough investigation. The culprits will not be spared. Vikas Kishore was not at the… pic.twitter.com/eWKiBLZkaa