नई दिल्ली (एएनआई)। भारत के पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी और 2011 विश्व कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट युवराज सिंह ने भारत के विश्वकप जीत के 10 साल पूरे होने पर पुरानी यादों को ताजा किया। इस विश्व कप में, युवराज ने 362 रन बनाए थे और 15 विकेट भी अपने नाम किए थे। टूर्नामेंट के बाद, युवराज को कैंसर का पता चला था मगर वर्ल्डकप के दौरान तबियत खराब होने के बावजूद युवी ने भारत को मैच जिताए थे।

युवी ने 10 साल पूरे होने पर शेयर किया वीडियो

युवराज ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में कहा, '10 साल हो गए जब हमने आखिरी विश्व कप जीता था। समय इतनी जल्दी निकल गया है। पूरी टीम विशेष रूप से सचिन के लिए यह विश्व कप जीतना चाहती थी क्योंकि हम जानते थे कि यह उनका आखिरी वर्ल्डकप था। भारत में जो पहले कभी नहीं किया गया था। यह वास्तव में हमारे लिए विशेष था, मैं इसे शब्दों में नहीं लिख सकता क्योंकि उन भावनाओं को व्यक्त नहीं किया जा सकता है। विशेष रूप से एमएस धोनी और गौतम गंभीर ने फाइनल में शानदार पारी खेली। पूरे टूर्नामेंट में गंभीर, वीरेंद्र सहवाग ने सचिन के साथ कुछ बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप की।'

April 2, 2011 - a day when history was created! We wanted to win the WC for India & for the master @sachin_rt who carried the nation&यs expectations over decades!



Indebted to be able to represent India & bring glory to our nation 🙏🏻 🇮🇳 #AlwaysBleedBlue #WC2011 @ICC @BCCI pic.twitter.com/kCR7pTL6Bx