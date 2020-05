नई दिल्ली (पीटीआई)। भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह को लगता है कि सफेद गेंद वाले क्रिकेट में उनका जबरदस्त अनुभव मेंटर के रूप में भूमिका के लिए काम आ सकता है जो पूर्णकालिक कोचिंग के बजाय उनकी रुचि का क्षेत्र है। युवराज केविन पीटरसन से इंस्टाग्राम पर बात कर रहे थे, जहां उन्होंने कमेंट्री से बेहतर कोचिंग और मेंटरिंग को चुना। युवी ने कहा, 'मैं शायद (कोचिंग) से शुरू करूंगा। मैं कमेंट्री करने की तुलना में कोचिंग के लिए अधिक उत्सुक हूं।'



इन बल्लेबाजों को दे सकते हैं ट्रेनिंग

2007 और 2011 वर्ल्डकप में भारत की जीत के हीरो रहे युवी को लगता है कि वह मध्य-क्रम की बल्लेबाजी के मानसिक पहलू पर युवाओं से बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा, "मेरे पास सीमित ओवरों की क्रिकेट में अधिक जानकारी है और मैं नंबर 4, 5, 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए आने वाले खिलाड़ियों के साथ अपने ज्ञान को साझा कर सकता हूं। मैं शायद एक मेंटर होने के द्वारा शुरू करूँगा और फिर अगर यह अच्छी तरह से हो सकता है तो पूर्णकालिक कोचिंग भी कर सकता हूं।'

