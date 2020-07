कानपुर। युजवेंद्र चहल का जन्म 23 जुलाई 1990 को हरियाणा के जींद जिले में एक शिक्षित परिवार में हुआ। युजवेंद्र के पिता केके चहल वकील हैं। यही नहीं 2002-03 में वे जींद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा वे 1983 में गांव दरियावली के सरपंच और 1984 में मार्केट कमेटी जींद के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इसके अलावा युजवेंद्र की मां सुनीता देवी एक हाउस वाइफ हैं।

चेस में बनाया अपना करियर

स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल के बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि उन्होंने खेल करियर की शुरुआत क्रिकेट से नहीं बल्कि चेस से की थी। बताया जाता है कि वे जब 7 साल के थे, तभी उन्होंने चेस खेलना शुरू किया। चहल का इंटरेस्ट चेस में बढ़ता गया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उन्हें अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए कोई स्पॉन्सर नहीं मिला। यहीं से उनका लगाव चेस से कम होकर क्रिकेट की ओर बढ़ने लगा। हालांकि वर्ल्ड चेस फेडरेशन की अफिशल वेबसाइट पर उनका नाम आज भी अंकित है। वह भारत की तरफ से चेस और क्रिकेट खेलने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं।

आईपीएल में मिली इंट्री

क्रिकेट जगत में बहुत कम समय में अपना नाम कमाने वाले युजवेंद्र चहल अंडर-19 कूच बिहार ट्रॉफी से चर्चा में आए थे। बता दें कि 2009 में इस टूर्नामेंट में उन्होंने कुल 34 विकेट चटकाए थे। उनके इस शानदार प्रदर्शन से उन्हें तुरंत आईपीएल में एंट्री मिल गई। 2011 में उन्हें टीम मुंबई इंडियंस ने खरीदा और वे इस टीम से तीन साल तक जुड़े रहे और देखते ही देखते स्टार बन गए। आईपीएल में चहल का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है।

2016 में किया इंटरनेशनल डेब्यू

चहल के लिए टीम इंडिया में इंट्री आसान नहीं थी। वह करीब पांच साल तक आईपीएल खेलते रहे तब जाकर साल 2016 में उन्होंने टीम इंडिया में जगह पाई। क्रिकइन्फो पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक, चहल ने जिंबाब्वे के खिलाफ वनडे डेब्यू किया। फरवरी 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 मैच में चहल ने इतिहास रच दिया था। इस मैच में उन्होंने 5 विकेट झटके थे और किसी टी-20 में भारतीय गेंदबाज द्वारा यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था।

🔸1st Indian bowler (Men's) to take a 5-wicket haul in T20Is

🔸2nd bowler to take 6 wickets in an ODI & a T20I

🔸Fastest Indian bowler to scalp 50 T20I wickets



Happy birthday, @yuzi_chahal! 🎂👏



📽️On his special day, let's revisit his stunning 6⃣-wicket haul against England 👇 — BCCI (@BCCI) July 23, 2020

ऐसा है अब तक का रिकाॅर्ड

चार साल से टीम इंडिया के साथ जुड़े चहल ने भारत के लिए 52 वनडे खेले जिसमें 91 विकेट चटकाए। वहीं टी-20 इंटरनेशनल में 42 मैच खेलकर चहल ने 55 विकेट अपने नाम किए हैं। हालांकि चहल को टेस्ट में डेब्यू का मौका अभी तक नहीं मिला।

इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं चहल

बहुत कम लोगों को पता होगा कि युजवेंद्र चहल दिल्ली में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की नौकरी भी करते हैं। हालांकि वह रेगुलर ऑफिस नहीं जाते। मगर उनकी ज्वाॅइनिंग दो साल पहले हुई थी। वैसे बता दें चहल के अलावा कई भारतीय क्रिकेटर सरकारी नौकरी में तैनात हैं।