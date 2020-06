नई दिल्ली (आईएएनएस)। वीवीएस लक्ष्मण ने सोमवार को जहीर खान को सलाम करते हुए कहा कि पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज ने छोटे से शहर श्रीरामपुर से निकलकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। लक्ष्मण ने एक ट्वीट में कहा, "श्रीरामपुर से निकलकर कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाने वाले जहीर खान की सफलता ने उनके चरित्र की ताकत को दर्शाया है।" पूर्व भारतीय बल्लेबाल लक्ष्मण इन दिनों टि्वटर पर एक सीरीज चला रहे जिसमें वह अपने साथ खेले पूर्व भारतीय खिलाड़ियों की विशेषता बताते हैं। सोमवार को लक्ष्मण ने जहीर खान को चुना और बताया कि कैसे एक छोटे से शहर से आकर जहीर ने दुनिया में नाम कमाया।

Daring to dream big & determined to chase those dreams, @ImZaheer &s journey from tiny Shrirampur to the dizzy heights of success illustrated the strength of his character.His career-defining county stint at Worcester reiterated his desire to reinvent himself & shed comfort zones pic.twitter.com/44eCYAhYxa