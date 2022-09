लखनऊ (एएनआई)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां इटौंजा से कुम्हरावां रोड पर सोमवार को 46 लोगों को लेकर जा रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली सड़क से फिसलकर तालाब में गिर गई है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस माैके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत व बचाव कार्य शुरू किया। हादसे के घायलों को इटौंजा सीएचसी में भर्ती कराया गया।

Uttar Pradesh | A tractor's trolley got disbalanced and overturned in a pond in Itaunja. They were going to a temple. SDRF team rushed to the spot. 37 people rescued and are healthy. 10 people were declared dead at the hospital: Laxmi Singh, IG Lucknow Range pic.twitter.com/ZJFQZ4smhk