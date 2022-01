भिवानी / चंडीगढ़ (एएनआई / पीटीआई)। हरियाणा के भिवानी में नए साल पर एक बड़ा हादसा हो गया है। इस संबंध में तोशाम पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सुखबीर ने कहा कि शनिवार को हरियाणा के भिवानी में एक दादम खनन खदान में भूस्खलन हो गया है। भूस्खलन में आधा दर्जन डंपर ट्रक और कुछ मशीनें दब जाने से कम से कम दो लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि मृतकों की अभी पहचान नहीं हो पाई है।

करीब 10 से 15 लोग लापता बताए जा रहे हैं

हादसे के बाद घटना स्थल पर कोहराम मच गया है। करीब 10 से 15 लोग लापता बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस कर्मी माैके पर पहुंच गए हैं। राहत व बचाव अभियान जारी है। वहीं पहाड़ों के खिसकने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

Haryana Agriculture Minister JP Dalal reaches the spot of landslide



Some people have died. I cannot provide the exact figures as of now. A team of doctors has arrived. We will try to save as many people as possible: JP Dalal pic.twitter.com/PGbxZiucH4