नई दिल्ली (आईएएनएस)| 5G Testing in India: दूरसंचार क्षेत्र की प्रमुख कंपनी भारती एयरटेल ने गुरुवार को घोषणा की है कि उसने नोकिया के साथ साझेदारी में 700 मेगाहर्ट्ज बैंड्स में भारत का पहला 5जी परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। सरकार के दूरसंचार विभाग 5G तकनीक और यूसेज वैलीडेशन द्वारा एयरटेल को कई बैंड्स में परीक्षण स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया है। बता दें कि यह ट्रायल जो कोलकाता के बाहरी इलाके में किया गया था, पूर्वी भारत में पहला 5G परीक्षण भी था।

5 जी स्पेक्ट्रम की उचित कीमत से डिजिटल वर्ल्‍ड होगा अनलॉक

बता दें कि 2012 में एयरटेल ने कोलकाता में भारत की पहली 4G सेवा शुरू की थी। आज, हम 700 मेगाहर्ट्ज बैंड्स में भारत के पहले 5G डेमो को कोलकाता में करके काफी खुश हैं, जो कि इस टेकनोलॉजिकल स्‍टैंडर्ड को दर्शाता है। भारती एयरटेल के सीटीओ रणदीप सिंह सेखों ने एक बयान में कहा, कि हमारा मानना ​​​है कि आगामी नीलामी में 5 जी स्पेक्ट्रम की उचित कीमत के साथ, भारत समाज के सभी वर्गों के लिए डिजिटल वर्ल्‍ड को पूरी तरह अनलॉक कर सकता है।

