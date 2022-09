लखनऊ (एएनआई)। उत्तर प्रदेश में पिछले दो दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण राजधानी लखनऊ में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां बारिश के कारण एक दीवार गिरने से नौ लोगों की मौत हो गई और दो घायल हो गए। हादसे में सभी घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनकी हालत स्थिर है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इसके साथ ही सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपये की राहत राशि जारी करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी घायलों के समुचित इलाज के भी निर्देश दिए।

Lucknow, UP | Owing to heavy overnight rains, the boundary wall of the hut collapsed, where some labourers resided in the Dilkusha area. Rescue work was carried out. 9 people died on the spot & 2 injured people were admitted to hospital: Joint Commissioner Piyush Mordia https://t.co/jCESWfT5re pic.twitter.com/7wvvllxeId