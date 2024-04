नयी दिल्ली (पीटीआई)। दिल्ली पुलिस ने मशहूर टीवी धारावाहिक 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' फेम अभिनेता गुरुचरण सिंह के लापता होने को लेकर शनिवार को उनके अपहरण का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया है कि दिल्ली निवासी 50 साल के अभिनेता के पांच दिन पहले लापता होने के बाद उन्हें ढूंढने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए कहा कि गुरुचरण को आखिरी बार दिल्ली हवाई अड्डे के पास एक बैकपैक के साथ देखा गया था। उन्होंने बताया कि धारा 365 (अपहरण) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और मामले की जांच शुरू की गई है।

एयरपोर्ट के पास सीसीटीवी में आखिरी बार दिखे गुरुचरण

पुलिस कमिश्‍नर (दक्षिण-पश्चिम) रोहित मीना ने बताया है कि, टीवी धारावाहिक 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में 'रोशन सिंह सोढ़ी' को रोल प्‍ले करने वाले एक्‍टर गुरुचरण सिंह 22 अप्रैल की शाम को लापता हो गए थे। मीना ने कहा, सिंह के पिता ने उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका बेटा 22 अप्रैल को रात 8.30 बजे मुंबई के लिए निकला था। वह तब से लापता हैं। शिकायत में कहा गया है कि अभिनेता मुंबई के लिए फ्लाइट लेने के लिए अपने घर से निकले थे, लेकिन वह न तो मुंबई पहुंचे और न ही अपने घर लौटे और उनका फोन भी उपलब्ध नहीं था।

#WATCH | Delhi: On actor Gurucharan Singh aka Roshan Singh Sodhi missing since 22 April, DCP South-west Rohit Meena says, "Gurucharan Singh's family lodged a complaint with us that he left for Mumbai on 22 April at 8:30 pm. He has been missing since then. We have registered a… pic.twitter.com/CJKv0y5Fp6