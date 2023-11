मुंबई (पीटीआई)। Sahara India Refund Process: सेबी अध्यक्ष माधबी पुरी बुच ने गुरुवार को कहा कि समूह के संस्थापक सुब्रत रॉय के निधन के बाद भी सहारा का रिफंड मामला सेबी के अधीन पहले की तरह जारी रहेगा। बता दें कि सुब्रत रॉय का 75 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को मुंबई में निधन हो गया था। जिसके बाद से कंपनी निवेशकों में चिंता का माहौल है। फिक्की के एक कार्यक्रम के बाद सेबी चीफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सेबी के लिए सहारा मामला एक कंपनी के कामकाज से जुड़ा है और यह जारी रहेगा, भले ही इसमें मुख्‍य व्‍यक्ति हो या नहीं।

#WATCH | Mumbai: When asked about the issue of reclaiming undistributed funds of Sahara to investors, SEBI Chairperson Madhabi Puri Buch says, "There is a committee under the Supreme Court, and we take all the actions under that committee only. Multiple rounds of advertisements… pic.twitter.com/wvWlH8WGFR