नई दिल्ली (एएनआई)। अमिताभ बच्चन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आयुष्मान भारत योजना के सफल होने पर बधाई दी है और ये बात सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई है। अमिताभ ने बुधवार को आयुष्मान भारत योजना की सफलता के लिए भारत सरकार और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी क्योंकि योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ के आंकड़े को छू गई है। एक्टर ने ट्विटर पर पीएम मोदी के एक ट्वीट को साझा किया जिसके माध्यम से उन्होंने योजना की सफलता की बधाई दी है।

ट्वीट कर दी पीएम मोदी को बधाई

बच्चन ने ट्वीट कर लिखा, 'इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए आयुष्मान भारत को बहुत- बहुत बधाई।' इससे पहले दिन में मोदी ने उपलब्धि के बारे में घोषणा करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया था। पीएम मोदी ने ट्वीट कर पोस्ट में लिखा था, 'ये जान कर हर भारतीय को गर्व महसूस होगा कि आयुष्मान भारत लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ के पार कर गई है। दो साल से भी कम समय में इस पहल का इतने लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मैं सभी लाभार्थियों और उनके परिवारों को बधाई देता हूं। मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूं।' आयुष्मान भारत योजना देश की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसका उद्देश्य माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर इसके निचले 40 प्रतिशत गरीब और कमजोर लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है।

During my official tours, I would interact with Ayushman Bharat beneficiaries. Sadly, that is not possible these days but I did have a great telephone interaction with Pooja Thapa from Meghalaya, the 1 croreth beneficiary. Here is what we discussed. https://t.co/vsUOEEo5pM