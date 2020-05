मुंबई (आईएएनएस)। Amitabh Bachchan कोरोना वायरस की वजह से लागू लाॅकडाउन में फेमस क्विज शो केबीसी (कौन बनेगा करोड़पति) के अगले सीजन की शूटिंग शुरु कर चुके हैं। उन्होंने अपने लेटेस्ट ब्लाॅक में इस शो की बात करते हुए शूटिंग के बारे में बताया है। शूटिंग के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ने पर वो थोड़ा डिफेंसिव मोड में नजर आए। इसके पीछे वजह हो सकती है कि कहीं फैंस उनको ट्रोल न कर दें। उन्होंने पोस्ट में बताया कि शूटिंग जरुरी प्रीकाॅशंस को ध्यान में रख कर की जा रही है।

लगा बिग बी ने केबीसी की शूटिंग पर दी बधाई

बिग बी ने अपने ब्लाॅग में लिखा, 'हां मैंने काम किया....क्या आपको उससे कोई प्राॅबलम है... अगर है तो उसे अपने तक ही रखें... अगर आप उसे यहां लाॅकडाउन की स्थिति में शूटिंग से जोड़ कर देख रहे हैं तो यहां पूरे प्रीकाॅशंस के साथ में शूटिंग हो रही है... हां, ये दो दिनों तक शिड्यूल में है और एक दिन ये शूटिंग पूरी हो जाएगी। शुरु हुआ है 6 बजे शाम से... और अब खत्म हुआ है।' बता दें कि लोग सोच रहे हैं कि ये शूटिंग कैसे हो रही है जबकि इस वक्त किसी भी तरह की शूटिंग पर रोक लगी हुई है।इसके बारे में बात करते हुए अमिताभ ने आगे और बात की।

T 3522 - Just back from work .. hamstring be damned .. social messaging videos .. acknowledging the 'angels' videos .. giving commendation to them that work so we exist .. and the invitations to the new season of KBC ..

The show goes on ..

heavy in heart , to all ..