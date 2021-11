नई दिल्ली (आईएएनएस)। क्रिप्टोकरेंसी इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा में बनी है। इस बीच भारतीय बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा ने अपने बारे में वायरल हो रही खबर को लेकर स्पष्ट किया कि उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी में "एक रुपया" का निवेश नहीं किया है। अरबपति आनंद महिंद्रा ने कुछ स्क्रीन ग्रैब शेयर किए जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने एक क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश मंच का उपयोग करके बहुत पैसा कमाया है। रिपोर्ट के स्क्रीनशॉट में कहा गया है कि उन्होंने ऑटो ट्रेडिंग प्रोग्राम बिटक्वाइन एरा नाम की क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर ऑटो पायलट मोड में एक बड़ी रकम कमाई है।

This would be highly amusing if it wasn&यt so unethical &, in fact, dangerous. Someone saw this online & alerted me. I need to make people aware that this is completely fabricated & fraudulent. Takes fake news to a new level. Ironically, I&यve not invested a single rupee in cryptos pic.twitter.com/cfWRDY1J88