कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Anand Mahindra On Jaspreet Viral Video: बिते एक दो दिन से सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जो दिल्ली में रहने वाले 10 साल के जसप्रीत का है। इस वीडियो को खुद महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर री-शेयर किया है। दरअसल, रिसेंटली एक फूड व्लॉगर ने एक वीडियो शूट किया जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें 10 साल का जसप्रीत चिकन एग रोल बनाता नजर आ रहा है।

Courage, thy name is Jaspreet.



But his education shouldn&यt suffer.



I believe, he&यs in Tilak Nagar, Delhi. If anyone has access to his contact number please do share it.



The Mahindra foundation team will explore how we can support his education.



