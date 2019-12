नई दिल्ली (पीटीआई)। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत दिल्ली में एक स्वास्थ्य सम्मेलन में एक सभा को संबोधित किया। इस दाैरान उन्होंने संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यदि नेता हमारे शहरों में आगजनी और हिंसा करने के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्रों को शामिल करते हैं तो यह नेतृत्व नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नेता वो नहीं होते हैं जो गलत तरीके से नेतृत्व करते बल्कि नेता वो हाेते हैं जो लोगों को सही दिशा दिखाए और सही रास्ते पर ले जाए।

#WATCH Army Chief Gen Bipin Rawat: Leaders are not those who lead ppl in inappropriate direction. As we are witnessing in large number of universities&colleges,students the way they are leading masses&crowds to carry out arson&violence in cities & towns. This is not leadership. pic.twitter.com/iIM6fwntSC