कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Anushka Virat Emotional Photos: संडे को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया की हार से पूरे देश का दिल टूट गया है। ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को अपने नाम की, तो वहीं टीम इंडिया और करीब एक अरब भारतीयों की आंखें नम हो गई। वर्ल्ड कप फाइनल्स में हारने के बाद टीम इंडिया के कुछ क्रिकेटर्स रोते भी नजर आए, जिनमें से एक नाम विराट कोहली का है। स्टेडियम से वायरल हुई कुछ फोटो में अनुष्का शर्मा विराट कोहली को गले लगाकर दिलासा देते हुए नजर आ रही हैं। इन वायरल फोटो में कपल के चेहरे पर दुख साफ तौर से नजर आ रहा है, जिसे देखने के बाद फैंस का दिल और भी बुरी तरह से टूट गया है।

सेलेब्स ने बढ़ाया टीम इंडिया का हौसला

वर्ल्ड कप में हारने के बाद हर कोई निराश नजर आया। इसी बीच कई सेलेब्स टीम इंडिया का हौसला बढ़ाते नजर आए। शाहरुख खान से लेकर अमिताभ बच्चन तक कई सितारों ने ट्वीट कर टीम इंडिया का सपोर्ट किया। शाहरुख खान ने ट्विटर कर लिखा कि, भारतीय टीम ने इस पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह से खेला वह सम्मान की बात है और उन्होंने शानदार जज्बा और दृढ़ता दिखाई। यह एक खेल है और इसमें हमेशा एक या दो दिन बुरे होते हैं। दुर्भाग्य से आज ऐसा हुआ, लेकिन क्रिकेट में हमारी खेल विरासत पर हमें इतना गौरवान्वित करने के लिए टीम इंडिया को धन्यवाद। आप पूरे देश में बहुत खुशी लाते हैं। प्यार और इज्ज्त। आप हमें एक प्राउड नेशन बनाते हैं।

The way the Indian team has played this whole tournament is a matter of honour and they showed great spirit and tenacity. It&यs a sport and there are always a bad day or two. Unfortunately it happened today….but thank u Team India for making us so proud of our sporting legacy in…