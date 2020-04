कानपुर। Coronavirus Testing center near me: विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर के देशों को दिए अपने निर्देशों में मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया है कि कोरोना वायरस की महामारी को नियंत्रित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के टेस्ट किए जाने जरूरी हैं। ऐसे में अगर लोगों को अपने नजदीकी कोरोना टेस्‍ट सेंटर, सपोर्ट सेंटर, लैब्‍स और इससे जुड़े हॉस्पिटल की जानकारी व लोकेशन उपलब्ध होगी, तो उन्‍हें काफी आसानी होगी। इसी के लिए एप्पल ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जो कि दुनिया भर में Covid-19 से जुड़ी टेस्टिंग लैब्‍स, क्लीनिक्‍स और हॉस्पिटल की जानकारियां अपने पास स्टोर करेगा और उन जानकारियों को वेरीफाई करके दुनिया भर में फैले अपने यूजर्स को एप्पल मैप्स पर लोकेशन वाइज डिस्प्ले करेगा। एप्‍पल ने register.apple.com/covid-19/ वेबसाइट पर कोरोना टेस्टिंग सेंटर्स के रजिस्‍ट्रेशन की सुविधा शुरु कर दी है।

Coronavirus Testing center तक पहुंचना भी बनाएगा आसान



बता दें कि एप्‍पल मैप्‍स आईफोन यूजर्स को यह भी बताएगा कि वह कोरोना टेस्ट सेंटर तक गाड़ी ड्राइव करके जा सकते हैं, या फिर वहां पर अपने लिए पहले से प्री बुकिंग कर सकते हैं। हालांकि अभी तक यह जानकारी साफ नहीं है कि एप्पल मैप्स का यह फीचर पूरी दुनिया भर के यूजर्स को उपलब्ध होगा या नहीं। वैसे उम्मीद की जा रही है कि तमाम देशों में एप्पल अपने आईफोन यूजर्स को यह सुविधा उपलब्ध कराएगा। बता दें कि एप्पल का नया फीचर महामारी के खिलाफ उसके द्वारा लड़ी जा रही लड़ाई का ही एक हिस्‍सा है।

To help public health officials slow the spread of #COVID19 , Google & @Apple are working on a contact tracing approach designed with strong controls and protections for user privacy. @tim_cook and I are committed to working together on these efforts. https://t.co/T0j88YBcFu

गूगल के साथ मिलकर शुरु किया कोरोना ट्रेसिंग प्रोजेक्‍ट

पिछले हफ्ते ही गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि वो एप्पल के साथ पार्टनरशिप में ब्लूटूथ आधारित एक ऐसा सिस्टम तैयार करने जा रहे हैं, जो कि लोगों में आसपास के संपर्क के द्वारा कोरोनावायरस की ट्रेसिंग कर सकेगा। उन्‍होंने कहा था एप्‍पल के सीईओ टिम कुक को टैग करते हुए कहा था कि इस प्रयास में हम साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध हैं। टिम कुक ने भी ट्वीट करके यही बात दोहराई।

Contact tracing can help slow the spread of COVID-19 and can be done without compromising user privacy. We&यre working with @sundarpichai & @Google to help health officials harness Bluetooth technology in a way that also respects transparency & consent. https://t.co/94XlbmaGZV