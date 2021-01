बदायूं (एएनआई)। उत्तर प्रदेश पुलिस ने शनिवार को कहा कि वह बदायूं में कथित सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में संवेदनशीलता को देखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक आवेदन दायर करने की तैयारी में है। एसएसपी बदायूं संकल्प शर्माने कहा कि सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में संबंधित पुलिस बयान दर्ज कर रही है। इसके अलावा सबूत इकट्ठा कर रही है ताकि हम जल्द से जल्द इस मामले में निष्कर्ष पर पहुंच सकें। एसएसपी ने कहा, धारा 376 और धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था और मामले के सभी तीन आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। इस चर्चित मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक आवेदन दायर किया जाएगा।

We are recording statements and collecting evidence. We will soon reach a conclusion in the case. Police have provided adequate security to the family of the victim: Sankalp Sharma, SSP Budaun on gang rape and murder incident. pic.twitter.com/srxOpOoBIu