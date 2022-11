कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Bahraich Road Accident : उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बड़ा हादसा हो गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के एक ट्वीट के अनुसार बहराइच के टप्पे सिपाह में रोडवेज बस और एक ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई है। इस दाैरान करीब छह लोगों की मौत हो गई और 15 घायल हो गए।

Injured say the bus had started from Jaipur & was coming from Lucknow, truck was coming from Bahraich. 6 died & around 15 injured, incl 4 critically injured. It's being investigated. Prima facie, truck appears to have rammed into bus after coming from the wrong side: Bahraich DM pic.twitter.com/JN7wcZfwWw