लखनऊ (आईएएनएस)। Samar Singh Arrested : भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे केस में शुक्रवार अको पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यूपी पुलिस द्वारा उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के कुछ घंटों बाद भोजपुरी स्टार समर सिंह को को-स्टार आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में शुक्रवार सुबह गाजियाबाद के राजनगर में चार्म्स क्रिस्टल सोसाइटी से गिरफ्तार किया गया। आकांक्षा 26 मार्च को वाराणसी के एक होटल में मृत पाई गई थी। इस पर उनकी मां मधु दुबे ने समर सिंह पर अपनी बेटी को परेशान करने और इतना बड़ा कदम उठाने के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि समर पर आकांक्षा के 3 करोड़ रुपये बकाया थे और जब वह मांगती थी, तो समर उसे प्रताड़ित करता था और उसकी पिटाई करता था।

UP | Ghaziabad police have arrested Samar Singh, the absconding accused in Bhojpuri actress Akanksha Dubey's alleged suicide case from Ghaziabad.



A case was registered under Sec 306 of IPC against two persons namely, Samar Singh, who is associated with Bhojpuri films, and Sanjay…