मुजफ्फरपुर (एएनआई)। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को तीसरे व अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। इस दाैरान मुजफ्फरपुर में एक मतदानकर्मी की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर के जिला जनसंपर्क अधिकारी कमल सिंह के अनुसार मतदान डयूटी कर रहे एक कर्मचारी की अचानक से तबीयत बिगड़ने के बाद मृत्यु हो गई। वह सिंचाई विभाग का कर्मचारी था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उसके परिवार को 15 लाख रुपये की आर्थिक मदद जी जाएगी। परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी जा रही है। बिहार के तीसरे और अंतिम चरण के 16 जिलों में 78 विधानसभा क्षेत्रों में शनिवार को सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ। 2,35,54,071 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर उम्मीदवारों की किस्मत लिखेेंगे।

