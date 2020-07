गुरुग्राम (एएनआई)। कोरोना वायरस की चपेट में आए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा अब ठीक हो चुके हैं और सोमवार को उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ब्लड प्लाज्मा डोनेट किया।ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने के बाद संबित पात्रा ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि मैं कोविड-19 से संक्रमित था लेकिन अब ठीक हो चुका हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी ने हम सभी को स्पष्ट संदेश दिया था कि हमें लोगों को दूसरों की सेवा करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अन्य लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील की है।

