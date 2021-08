नई दिल्ली (एएनआई): India in Tokyo Paralympics: बॉलीवुड सेलेब्रिटीज ने रविवार को टोक्यो पैरालिंपिक में रजत पदक जीतने के बाद भारत की पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भावना पटेल की जमकर तारीफ की। भाविना पटेल को बधाई देने में बॉलीवुड के तमाम बड़े स्‍टार्स भी शामिल रहे। तापसी पन्नू ने अपने ट्विटर पर लिखा, "यह एक सिल्‍वर है !!!!! वह भी टीटी में पहली बार! बधाई हो भाविनाबेन। इसी क्रम में दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर खेल भावना की जीत की एक तस्वीर साझा की। तस्वीर के साथ, उन्होंने लिखा, "बधाई।"

अक्षय कुमार ने दी जानदार बधाई

बेलबॉटम स्‍टार अक्षय कुमार ने ट्वीट में यह लिखा 'अपने पदक से इतिहास रचने के लिए धन्यवाद। #BhavinaPatel आपकी प्रतिभा और दृढ़ता को देखकर मुझे आश्चर्य होता है। अभिषेक बच्चन ने भी ट्वीट करके उन्‍हें बधाई दी। अभिषेक ने लिखा ' सम्‍मान एक बार फिर! #TokyoParalympics 2021 में शानदार प्रदर्शन के साथ रजत जीतने के लिए, भाविना पटेल को प्रणाम!'

Thank you for making history with your medal, #BhavinaPatel . It amazes me to see your talent and perseverance. #Paralympics #Tokyo2020 pic.twitter.com/9RCfgMTJQA

विक्‍की कौशल और ईशान खट्टर ने भी दी शुभकामनाएं

विक्की कौशल ने भाविना की सराहना करने के लिए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पकड़े हुए उनकी तस्वीर साझा की है। तस्वीर के साथ, उन्होंने लिखा, "भावना पटेल ने इतिहास रचा, टोक्यो पैरालिंपिक में टेबल टेनिस महिला एकल वर्ग 4 इवेंट में रजत जीता।"

What a wonderful news for all of 🇮🇳 on #NationalSportsDay. Congratulations on the silver medal @BhavinaPatel6. This is a historic achievement!



Every medal we win will inspire millions into the sport, & sow the seeds for more medals in future. Good start for us at #Paralympics . pic.twitter.com/4f0pz0hKuc