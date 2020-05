मुंबई (पीटीआई)। बाॅलीवुड सेलेब्स, फिल्ममेकर्स सभी पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आए अम्फान चक्रवात को हटने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इन सेलेब्स में सुजीत सरकार, तापसी पन्नू और राजकुमार राव शामिल हैं। गुरुवार को ये सभी इस चक्रवारत के भयानक असर न होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस तटीय चक्रवात की वजह से अब तक करीब 12 लोगों की मौत हो चुकी है। कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों को इसने तबाह कर दिया। इस चक्रवार से न जाने कितने पेड़ उखड़ गए और न जाने कितने ही घर नष्ट हो गए।

सूजीत सरकार तो कोलकाता में ही हैं

फिल्ममेकर सूजीत सरकार इस वक्त कोलकाता में ही हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'इस तरह की खतरनाक हवाएं उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की हैं। बंगला को बहुत सा सपोर्ट चाहिए इस तबाही से बाहर निकलने के लिए। फिर से पेड़ों को लगाना होगा और गरीबों के घरों को बसाना होगा... इसमें सालों लगेंगे, नाॅर्मल होने में। बंगाल के कुछ इलाकों में सब कुछ पूरी तरह से ठीक होने में वक्त लगेगा।' उनके ट्वीट का जवाब देते हुए तापसी ने कहा, 'मैं जल्द सबकुछ ठीक होने की उम्मीद रखती हूं क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ खड़े होकर आपस में बड़ी ताकत बनेंगे और इससे बाहर आएंगे।'

करण जौहर, राजकुमार राव, भूमि व तापसी को हुई चिंता

इस ट्वीट पर एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने भी जवाब दिया और लिखा, 'हम सभी सेफ्टी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वहां रहने वाले सभी लोगों को लक भेज रही हूं... बी सेफ।' फिल्ममेकर करण जौहर ने भी ट्वीट कर चिंता जताई और लिखा, 'इस साल और कितना बुरा होगा। बंगाल वालों सेफ रहो। हम सभी आपकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन की प्रार्थना कर रहे हैं।' वहीं राजकुमार राव ने भी इसमें मरने वाले लोगों के प्रति सहानुभूति जताई है। एक्टर ने ट्वीट कर लिखा, 'मेरा प्रार्थना आप सभी के साथ है जो इस वक्त चक्रवात से जूझ रहे हैं। इसके साथ ही मरने वालों के परिवारों के साथ मेरी सहानुभूति है।'

My thoughts and prayers are with everyone affected by #AmphanSuperCyclone and my deepest condolences to the families of victims who lost their lives. #PrayforWestBengal #PrayforOrissa 🙏🙏

