कानपुर। Budget 2020 Political Reaction वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट पेश कर रही हैं। इस बार के बजट से आम जनता को काफी उम्मीदे हैं। टैक्स से लेकर सामान की बढ़ती और घटती कीमतों पर सभी टकटकी लगाए बैठे हैं। मगर बजट पेश होने से पहले पाॅलिटिकल रिएक्शन आने शुरु हो गए हैं।



राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रतिक्रिया दी है। गहलोत ने ट्वीट किया, 'सरकार आज बजट पेश रही है। इस बार पूरा देश इस आस में हैं कि इकोनाॅमी को सुधारने के लिए सरकार कुछ बेहतर कदम उठाएगी। बेरोजगारी से लेकर किसानों और व्यापारियों के लिए बजट में क्या होगा। यह देखना होगा।'



As Govt presents #Budget2020 today, entire nation is looking at them that there wud b some concrete measures to revive economy,to deal wd job crisis, to provide relief to farmers n for revival of small scale industries & measures to generate employment for unskilled labour force.