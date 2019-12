मुंबई (मिड-डे)। 'सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (सीएए)' को लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में विरोध कर रहे स्टूडेंट्स पर दिल्ली पुलिस के एक्शन के बाद देशभर में कई लोग स्टूडेंट्स के साथ खड़े नजर आए। हालांकि, बॉलीवुड के कई बड़े नामों ने इस मुद्दे पर चुप रहने का फैसला किया। वहीं राजकुमार राव, अनुराग कश्यप, आयुष्मान खुराना, स्वरा भास्कर, परिणीति चोपड़ा जैसे नामों ने स्टूडेंट्स को सपोर्ट भी किया। आज कई स्टार्स 'एंटी-सीएए' प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने मुंबई के 'अगस्त क्रांति मैदान' पहुंच सकते हैं।



प्रोटेस्ट में साथ आएंगे कई बड़े सितारे

इसके बार में 'मिड-डे' से बात करते हुए फिल्ममेकर निखिल आडवाणी ने कहा, 'इस मार्च को ज्वॉइन करने के लिए लोगों का स्वागत है। फरहान अख्तर, जोया अख्तर, दिया मिर्जा, कोंकणा सेन शर्मा जैसे मेरे कई कलीग्स हमें ज्वॉइन करेंगे। तीस्ता सीतलवाड़ (एक्टिविस्ट) और बाकी ऑर्गनाइजर्स इसके लिए जरूरी इजाजत ले रहे हैं। देशभर में स्टूडेंट्स के साथ जो हो रहा है उसको लेकर एकता दिखाने का यह हमारा तरीका है। हम इसे पीसफुली करेंगे।'

'सबको अपना स्टैंड रखने का हक है'

जब निखिल से पूछा गया कि इस मुद्दे पर इंडस्ट्री के वे स्टार्स चुप क्यों हैं, जिन्हें उनके फैन्स अपना रोल मॉडल मानते हैं, तो उनका कहना था, 'इसके पीछे उनकी अपनी वजहें हो सकती हैं। लोगों को अपना स्टैंड रखने का हक है। मैं इसपर सवाल करने वाला कौन होता हंू? मैं अपने तरीके से प्रोटेस्ट करूंगा। कोई भी मुझसे सवाल नहीं कर सकता जब तक कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता या लोगों को भड़काने की कोशिश नहीं करता।'



