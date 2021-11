नई दिल्ली (एएनआई)। दिवाली की पूर्व संध्या पर उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली है। वित्तमंत्री ने कहा कि पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपये तथा डीजल पर 10 रुपये घटा दिया गया है। नई दरें बृहस्पतिवार से लागू होंगी। साथ ही केंद्र ने राज्य सरकारों से भी वैट की दरें घटा कर लोगों को राहत देने की अपील की है।

Govt of India takes a significant decision of reducing Central Excise Duty on Petrol by ₹5 & ₹10 on Diesel from tomorrow. Prices of petrol & diesel will thus come down accordingly. States are also urged to commensurately reduce VAT on Petrol & diesel to give relief to consumers November 3, 2021

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि पेट्रोल तथा डीजल के एक्साइज ड्यूटी में कटौती से खपत में बढ़ोतरी होगी। इससे महंगाई को कम रखने तथा अर्थव्यवस्था की गति बनाए रखने में मदद मिलेगी। उम्मीद है कि इस फैसले से अर्थव्यवस्था में रफ्तार आएगी। मंत्रालय ने कहा कि सरकार के फैसले से गरीब तथा मध्य वर्ग को फायदा मिलेगा।

I thank @narendramodi Ji&यs Gov for reducing Excise Duty on Petrol & Diesel on the eve of Diwali

by Rs. 5 and Rs. 10 respectively from tomorrow.

The reduction in excise duty on Petrol & Diesel will also boost consumption and keep inflation low, thus helping poor & middle classes. — Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) November 3, 2021

मंत्रालय ने कहा कि डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में दोगुनी कटौती की गई है ताकि किसानों को ज्यादा राहत मिल सके। आने वाले रबी सीजन में इससे किसानों को फायदा पहुंचेगा। देश के किसानों का भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान रहता है। लाॅकडाउन के दौरान किसानों की कड़ी मेहनत से ही अर्थव्यवस्था की सकारात्मक बनी रही।

मंत्रालय ने कहा कि पिछले कुछ महीनों के दौरान दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। यही वजह रही कि घरेलू बाजार में भी पिछले कुछ सप्ताह से पेट्रोल तथा डीजल के रेट में बढ़ोतरी करनी पड़ी। पेट्रोल तथा डीजल के रेट में बढ़ोतरी से महंगाई दर बढ़ने लगी। दुनिया भर में कच्चे तेल सहित अन्य ऊर्जा में भी भारी कमी आई है।