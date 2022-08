नई दिल्ली (एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को काॅमनवेल्थ गेम्स में ऊंची कूद में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बनने पर तेजस्विनी शंकर को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने आगे तेजस्विनी शंकर की सराहना की और कहा कि उन्होंने "इतिहास" बनाया। पीएम ने ट्वीट किया, "तेजस्विनी शंकर ने इतिहास रचा। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में हमारा पहला ऊंची कूद पदक जीता। कांस्य पदक जीतने के लिए उन्हें बधाई। उनके प्रयासों पर गर्व है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।

Tejaswin Shankar creates history. He wins our first high jump medal in the CWG. Congratulations to him for winning the Bronze medal. Proud of his efforts. Best wishes for his future endeavours. May he keep attaining success. @TejaswinShankar pic.twitter.com/eQcFOtSU58