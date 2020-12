मुंबई (एएनआई)। शिवसेना नेता संजय राउत ने शुक्रवार को विपक्ष को एकजुट होने और गठबंधन को मजबूत करने की आवश्यकता का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि संप्रग का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस अब कमजोर हो गई है। इसके साथ ही संजय राउत ने कहा कि हम खुश होंगे अगर (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद) पवार संयुक्त प्रगितिशील गठबंधन (यूपीए) के अध्यक्ष बन जाते हैं लेकिन मैंने सुना है कि उन्होंने इसे मना कर दिया था। अगर आधिकारिक रूप से इस तरह का प्रस्ताव आता है तो हम उनका समर्थन करेंगे।

We'll be happy if Pawar sir becomes UPA chairman. But I've heard that he's personally refused it. We will support him if such a proposal comes to the fore officially. Congress is weak now so the opposition needs to come together & strengthen the UPA: Sanjay Raut, Shiv Sena leader