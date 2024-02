poonam pandey death reactions: कंगना रनोट से लेकर पूजा भट्ट तक,इस सेलेब्स ने पूनम पांडे के निधन पर जताया शोक

कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Poonam Pandey Death Reactions: आज 2 फरवरी को एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे कैंसर की जंग हार गई हैं। पूनम की मौत की खबर ने लोगों को हैरान कर दिया है। शुक्रवार 2 फरवरी को इस खबर को उनकी टीम ने उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। जिसके बाद ये खबर चुटकियों में वायरल हो गई। 32 साल की उम्र में पूनम पांडे ने सर्वाइकल कैंसर के चलते दुनिया को अलविदा कह दिया है। बता दें कि, इस दुखद घटना के दौरान वो अपने घर पर ही थीं। इसी बीच कई सेलेब्स ने पूनम पांडे के निधन पर शोक जताया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनोट ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा कि, 'यह बहुत दुखद है, एक युवा महिला को कैंसर से खोना एक आपदा है।'

कंगना रनोट ने शेयर की स्टोरी

वहीं पूनम पांडे के शो के लॉकअप में उनके को-कंटेस्टेंट करणवीर बोहरा ने भी पूनम के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये बात झूठी हो। इसके अलावा फैशन डिजाइनर रोहित वर्मा ने बताया कि, उन्होंने दो दिन पहले ही अपने नए कलेक्शन के लिए पूनम पांडे के साथ शूट किया था, वो एक अच्छी इंसान थीं। वहीं अभिनेत्री पूजा भट्ट ने भी पूनम के परिवार और दोस्तों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि, पूनम पांडे के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं उनसे कभी नहीं मिली थी, लेकिन जब जिंदगी किसी पर इतनी कम उम्र का दावा करती है तो यह हमेशा विनाशकारी होता है।

So tragic to hear about #PoonamPandey I had never met her but when life claims someone so young it is always devastating. My prayers & deepest condolences to her family,friends & everyone whose life she impacted. 🙏