नई दिल्ली (एएनआई)। Coronavirus : डायरेक्टर फराह खान ने सोमवार को अनाउंसमेंट करी कि उनकी बेटी आन्या ने कोरोना वायरस की जंग में 1 लाख रुपये का दान दिया है। फराह ने अपने ट्विटर हैंडल से अपनी बेटी का वीडियो शेयर किया है। इसमें उनकी बेटी एक डाॅग का स्केच बनाते नजर आ रही हैं। इस स्केच में उनकी बेटी ने थैंक्स भी लिखा।

अपनी स्केचिंग स्किल्स से 1 लाख रुपये इकठ्ठा किए

इस पोस्ट को शेयर करते हुए फराह ने कैप्शन लिखा, 'आन्या ने 1 लाख रुपये का दान दिया है। हर दिन स्कूल से पहले और उसके बाद... साथ ही सारे वीकेंड्स वो बड़ी मेहनत से स्केचिंग करती है ताकि डोनेट कर सके।' फराह ने आगे लिखा, 'एक बड़ी धन्यवाद उन सभी को जिन्होंने डोनेशन दिया है। सभी पैसे लोगों को फीड करने और स्लम एरिया में फूड पैकेट्स भेजने के काम आ रहे हैं।'

As of this morning Anya has raised 1LAKH RS.. by diligently sketching for donations.. b4 n after school and all weekends.. thank you to all who ordered sketches n donated so generously!♥️all being used to feed strays n needy🙏🏻 pic.twitter.com/6m9O5spT77