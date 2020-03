कानपुर। कोरोना वायरस के चलते दुनिया में कई बड़े-बड़े स्पोर्ट्स इवेंट रद हो चुके हैं। भारत में इसका कितना असर है यह देखना बाकी है। हालांकि इसके चलते आईफा अवार्ड जहां पोस्टपोन कर दिया गया तो अब कोरोना की तलवार आईपीएल पर लटकी है। वायरस के खतरे को देखते हुए आईपीएल रद होगा या नहीं, इसको लेकर भारतीय फैंस काफी चिंतित हैं। सोमवार को बीसीसीआई से जुड़े सूत्रों ने इससे जुड़ा ताजा अपडेट दिया। सूत्र के मुताबिक, 'आईपीएल शुरु होने में अभी काफी वक्त है। अभी तक इसे रद करने का कोई फैसला नहीं लिया गया। हम स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं और सतर्कता के साथ आगे कदम बढ़ाया जाएगा।'

Board of Control for Cricket in India (BCCI) Sources on if #IPL2020 will be postponed due to #CoronaVirus: There's still time for IPL. As of now, no decision has been taken. We are monitoring the situation; we will take all the precautions. pic.twitter.com/uTES31RPnS