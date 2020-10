नई दिल्ली (एएनआई)। देश में कोराेना वायरस मामलों की संख्या में तेजी से गिरावट दर्ज हो रही है। हालांकि कल की तुलना में आज कोविड-19 के नए मामलों की संख्या बढ़ी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (MoHFW) के अनुसार एक दिन में 49,881 नए कोविड-19 केस दर्ज हुए है। इस तरह से देश में अब तक 80,40,203 संक्रमित हो चुके हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 517 नई माैतें होने से देश में अब तक कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1,20,527 हो गई।

With 49,881 new #COVID19 infections, India's total cases surge to 80,40,203. With 517 new deaths, toll mounts to 1,20,527 .



Total active cases are 6,03,687 after a decrease of 7116 in last 24 hrs



Total cured cases are 73,15,989 with 56,480 new discharges in last 24 hrs. pic.twitter.com/tjnby8bRuy